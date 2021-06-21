الصحة لـ الوكيل : اتصالات مكثفة مع السعودية لاعتماد 'سينوفارم'

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، أن الاتصالات "المكثفة" ما زالت جارية ما بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجانب السعودي، لايجاد حلّ لمتلقي لقاح "سينوفارم" الصيني، الراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية .

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وأشار البلبيسي ، الاثنين لـ" الوكيل الإخباري" ، أن هذا الأمر على سلمّ اولويات الوزارة ، لاتخاذ القرار المناسب حيال ذلك، واعتماد اللقاح من الجانب السعودي .

وما زال "الوكيل الإخباري" ، يتلقى الاتصالات من أردنيين راغبين بالسفر إلى السعودية ، والتساؤل حول تطورات الاتصالات الأردنية السعودية في هذا الشأن، ليتمكّنوا من السفر .

وكان الإعلامي محمد الوكيل ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، قد استضاف في وقت سابق الدكتور البلبيسي للوقوف على الأمر، بعد شكوى من مواطن (أنقر هنا) .