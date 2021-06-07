الصحة لـ الوكيل : الأولوية في التطعيم من هم فوق الـ 18 عاما

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -

اضافة اعلان

أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي ، أن أولوية التطعيم في الفترة الراهنة ، لمن هم فوق سن الـ 18 عاما.ولفت البلبيسي ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم البدء بتطعيم من هم فوق الـ 12 عاما ،بعد الانتهاء من تطعيم الذين أعمارهم فوق الـ 18 عاما، وفق خطّة وزارة الصحة.وفيما يتعلّق بإعطاء اللقاح للمرأة الحامل والمرضعات ، قال " لا نزلنا لا نطعم هذه الفئة ".وعبّر عن تفاؤله بارتفاع أعداد متلقي لقاح كورونا في المملكة ، للوصول إلى " صيف آمن " .