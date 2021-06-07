الصحة لـ الوكيل : الأولوية في التطعيم من هم فوق الـ 18 عاما

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -
أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي ، أن أولوية التطعيم في الفترة الراهنة ، لمن هم فوق سن الـ 18 عاما.اضافة اعلان
ولفت البلبيسي ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم البدء بتطعيم من هم فوق الـ 12 عاما ،بعد الانتهاء من تطعيم الذين أعمارهم فوق الـ 18 عاما، وفق خطّة وزارة الصحة.
وفيما يتعلّق بإعطاء اللقاح للمرأة الحامل والمرضعات ، قال " لا نزلنا لا نطعم هذه الفئة ".
وعبّر عن تفاؤله بارتفاع أعداد متلقي لقاح كورونا في المملكة ، للوصول إلى " صيف آمن " .