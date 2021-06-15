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الثلاثاء، 15-06-2021 12:39 م

الصحة لـ الوكيل : البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال قريبا

منتاا
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الاولية، الدكتور غازي شركس ، أنه وفي ظلّ جائحة كورونا وتعطيل المدارس تولي وزارة الصحة اهتماما كبيرا بالاستمرار في عملية تطعيم الأطفال سواء من هم دون سن المدرسة أم من هم في سن المدرسة.اضافة اعلان


ولفت شركس ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم تطعيم الأطفال دون سن المدرسة بالمطاعيم المقررة بالبرنامج الوطني للتطعيم في كافة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة مع مراعاة التنسيق بالمواعيد واتباع شروط التباعد في اعطاء المطاعيم.

"أما بالنسبة للمطاعيم التي تعطى في سن المدرسة للصف الأول وللصف العاشر فتعطى عن طريق المدارس بالتنسيق مع فرق الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة" ، وفق شركس .

وأهاب بالأهالي، للالتزام بمواعيد تطعيم أبنائهم حرصا على صحتهم، علما بأن مطاعيم البرنامج الوطني لا تتضمن مطاعيم فيروس كورونا، حيث لا يتم اعطاء مطعوم كورونا لمن هم دون سن الثامنة عشرفي الوقت الحالي .

 




 

 


 

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