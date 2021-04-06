الصحة لـ الوكيل : انهاء جدولة كافة مواعيد الجرعات من لقاحي فايزر وأسترازينيكا

الوكيل الإخباري - خاص - أكد مدير برنامج المطاعيم في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل أن وزارة الصحة انتهت من إرسال الرسائل النصية بشأن جدولة مواعيد الجرعة الثانية من لقاحي فايزر وأسترازينيكا للمواطنين.

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وأضاف أبو السل، الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري " أن جميع المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحين وصلتهم رسائل نصية بالمواعيد الجديدة للجرعة الثانية والتي تم التعديل عليها من وزارة الصحة .



وكانت قد أعلنت الصحة عن إعادة جدولة موعد الجرعة الثانية من لقاح أسترا زينيكا إلى 12 أسبوعاً إضافة إلى إعادة جدولة الجرعة الثانية من لقاح فايزر لمدة 6 أسابيع بدلاً من ثلاثة أسابيع من موعد الجرعة الأولى.

