الصحة لـ الوكيل : تعطيل مراكز التطعيم يوم الثلاثاء القادم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مدير المطاعيم في وزارة الصحة الدكتور محمد حوارات أن مراكز التطعيم في وزارة الصحة مجازة يوم الثلاثاء القادم.

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وأضاف حوارات اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أن عطلة المراكز جاءت وفقا لقرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، الثاني عشر من شهر ربيع الأول احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

