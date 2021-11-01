الإثنين 01-11-2021
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الإثنين، 01-11-2021 03:32 م

الصحة لـ الوكيل : تلقي الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا في مستشفى الامير حمزة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس،ان متلقي الجرعة الاولى من لقاح أسترازينيكا يمكنهم التوجه الى مستشفى الامير حمزة لتلقي الجرعة الثانية من نفس نوع اللقاح .

وقال شركس عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ان مستشفى الامير حمزة المكان الوحيد الذي يعطي الجرعة الثانية لمتلقي مطعوم أسترازينيكا الذين تلقوا الجرعة الاولى في وقت سابق .

وكانت العديد من الاستفسارات وصلت موقع الوكيل الاخباري من متلقي الجرعة الاولى من لقاح أسترازينيكا لمعرفة مكان تلقي الجرعة الثانية من نفس نوع اللقاح . 

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