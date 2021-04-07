الصحة لـ الوكيل : عقدنا مع شركة فايزر مستمر ولا صحة لما يشاع

الوكيل الإخباري - أكد مدير برنامج المطاعيم في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل٬ أن شركة فايزر ملتزمة بجميع البنود الموقعة مع وزارة الصحة لتأمين الكميات المتفق عليها من مطعوم فايزر٫ مبينا أنه لا صحة لما يشاع.

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وأشار أبو سل٬ الأربعاء٬ لـ " الوكيل الإخباري" أن شحنة لقاحات فايزر تصل المملكة بشكل أسبوعي ومتواصل.



وقال إنه سيصل المملكة الأحد القادم ٢٥ ألف جرعة لقاح فايزر كحد أدنى وسيتم إعطائها للمواطنين خلال الفترة القادمة.



وأضاف أبو سل٬أن وزارة الصحة تعمل على زيادة الكميات من اللقاح بهدف إعطاء جرعات لأكثر عدد ممكن من المواطنين.

