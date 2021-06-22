الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

البنك المركزي وجمعية البنوك لـ الوكيل لا قرار حتى الآن بتأجيل الأقساط البنكية في تموز

تعرف على رموز راية الأمن الجديدة

الأمن لـ الوكيل: ضبط سائق دهس مواطن ولاذ بالفرار.. فيديو

الفرجات لـ الوكيل : إجراءات لمن لم يتلقَ الجرعة الأولى في حال زيارة البترا

الصحة لـ الوكيل: فتح أي قطاع يحتاج أسبوعين لتحديد انعكاساته على المنحنى الوبائي

ضبط متسول تمتلك عائلته مؤسسة و 5 مركبات وراتب ضمان

لجان 'تحديث المنظومة السياسية' تجتمع اليوم لمناقشة جداول أعمالها

لقاح تجريبي جديد فعال بنسبة 92.28% ضد كورونا

المالية: ارتفاع التخليص على ' الهايبرد '

أسعار الذهب الثلاثاء 22/6/2021

الثلاثاء، 22-06-2021 10:43 ص

الصحة لـ الوكيل: فتح أي قطاع يحتاج أسبوعين لتحديد انعكاساته على المنحنى الوبائي

620212110120461179771


الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال أمين عام وزارة الصحة للشؤون الوبائية والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي إن فتح بعض القطاعات لم ينعكس حتى اللحظة على معدل الإصابات.

اضافة اعلان

 

وأضاف البلبيسي لـ الوكيل الإخباري أن الوزارة تراقب عن كثب وباستمرار معدل الإصابات بعد فتح قطاع الأراجيل بـ 15 حزيران، مؤكداً أن المؤشرات جيدة ومبشرة بالخير حتى الآن، لكنها تحتاج لأسبوع إضافي للحكم عليها، بالإيجابية أو السلبية.

 

وأكد أنه حتى اللحظة لم يتم رصد أي تغير في المؤشرات الوبائية، لافتا إلى أن الحكم على نتيجة فتح أي قطاع يحتاج مدة أسبوعين؛ حتى يتم دراسة النتيجة بشكل جيد.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
bb2f28d9-769e-45a8-b81c-8fc16cfa8a6c

البنك المركزي وجمعية البنوك لـ الوكيل لا قرار حتى الآن بتأجيل الأقساط البنكية في تموز

WhatsApp-Image-2021-06-22-at-11.03.08-AM-1226x1157

تعرف على رموز راية الأمن الجديدة

1120192492038839765779

الأمن لـ الوكيل: ضبط سائق دهس مواطن ولاذ بالفرار.. فيديو

بترا

الفرجات لـ الوكيل : إجراءات لمن لم يتلقَ الجرعة الأولى في حال زيارة البترا

ما

ضبط متسول تمتلك عائلته مؤسسة و 5 مركبات وراتب ضمان

60d17f13a82df

لجان 'تحديث المنظومة السياسية' تجتمع اليوم لمناقشة جداول أعمالها

أخبار متعلقة
220215171632771103758

محافظات اردنية تسجل صفر اصابة بكورونا اليوم - اسماء

الصحة

الصحة: إجراءات رقابية جديدة على القطاعات والمنشآت

5202127172523601787192

وزارة الصحة: السماح لمصابي كورونا بتلقي اللقاح بعد شهر من تعافيهم

5202126182316707057880

الصحة : 140 ألف جرعة لقاح تصل الأردن الأحد

122020269488458550722

فحوصات كورونا الإيجابية اقل من 3% في الاردن اليوم

520212317440133030188

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم