الصحة لـ الوكيل: فتح أي قطاع يحتاج أسبوعين لتحديد انعكاساته على المنحنى الوبائي

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال أمين عام وزارة الصحة للشؤون الوبائية والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي إن فتح بعض القطاعات لم ينعكس حتى اللحظة على معدل الإصابات.

اضافة اعلان

وأضاف البلبيسي لـ الوكيل الإخباري أن الوزارة تراقب عن كثب وباستمرار معدل الإصابات بعد فتح قطاع الأراجيل بـ 15 حزيران، مؤكداً أن المؤشرات جيدة ومبشرة بالخير حتى الآن، لكنها تحتاج لأسبوع إضافي للحكم عليها، بالإيجابية أو السلبية.

وأكد أنه حتى اللحظة لم يتم رصد أي تغير في المؤشرات الوبائية، لافتا إلى أن الحكم على نتيجة فتح أي قطاع يحتاج مدة أسبوعين؛ حتى يتم دراسة النتيجة بشكل جيد.