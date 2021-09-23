الصحة لـ الوكيل: لا استثناءات من أخذ لقاح كورونا

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة عمار سويطي، اليوم الخميس، أنه لا يوجد استثناءات من أخذ لقاح كورونا.

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وقال سويطي بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن على الشخص الذي يعتقد أنه حالته الصحية لا تسمح له بأخذ اللقاح، عليه الحصول على تقرير طبي وعرضه على وزارة الصحة .

واضاف ان هناك متخصصين يحددون آلية ونوع اللقاح بناءا على الوضع الصحي للشخص الذي يعاني من أمراض مزمنة.

وأشار إلى أن الشخص الذي لم يحصل على لقاح كورونا، إجراء فحص بي سي آر كل 72 ساعة.

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكوى من المواطنة ناديا السيد أن وضعها الصحي لا يسمح لها بأخذ لقاح كورونا.

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