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الأربعاء، 26-05-2021 02:31 م

الصحة لـ الوكيل : يجدر التأكد من إمكانية تلقي الجرعة الثانية في البلد المستضيف

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توضيحية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا ، الدكتور عادل البلبيسي، أن هنالك دولا تقوم بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا ، في حال تم إعطاء الجرعة الأولى في الأردن.

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وشدّد البلبيسي، الأربعاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، على أهمية التواصل مع الجهات المعنية في الدول التي سيتم السفر إليها لغايات التحقّق من الأمر ، تحسّبا من الإرباك.

 

وفي ردّ على سؤال حول إمكانية إلغاء منصّة التسجيل لأخذ المطعوم ، أوضح " أنه يتم العمل حاليا على إعطاء اللقاح للمسجّلين عبر المنصة الخاصة ، حيث لهم الأولوية في ذلك ، ولا يمكن استبعاد التسجيل عبر المنصة في الوقت الحالي".

 

وكان الدكتور عادل البلبيسي صرّح صباح اليوم للإعلامي محمد الوكيل (أنقر هنا) ، عبر "برنامج الوكيل" ، أنه يمكن تلقي الجرعة الثانية من اللقاح في الأردن ، في حال تم إعطاء الجرعة الأولى في أية دولة.

 

 

 




 

 


 

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