الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 03:43 م

الصحة : لقاحات كورونا آمنة على مرضى الربو

مطعوم كورونا
أرشيفية


الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة إنه لا يمكن لكل مواطن أن يختار نوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يرغب به، وذلك بسبب اختلاف توفر أنواع اللقاحات لدى وزارة الصحة وتابعت"لا تؤجل تطعيمك كي تنتظر المطعوم الذي تعتقد بأنه الأنسب ".

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وأكدت الصحة على صفحتها عبر "فيسبوك"، وفق رصد "الوكيل الإخباري "أن جميع المطاعيم موثوقة وآمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة للفيروس والتي قد تؤدي إلى الوفاة،مضيفة أنه يتم تزويد مراكز التطعيم المعتمدة بالمطعوم المتوفر لدى مستودعات الصحة.

و بشأن مرضى الربو، أشارت إلى أن المطعوم آمن وفعال لهم، مبينة أنه يجدر على الأشخاص استشارة طبيب لمعرفة إذا كان يعاني من حساسية المطعوم أو الأدوية أم لا .

 

ونوهت الصحة لمن بحاجة للمساعدة في التسجيل للمطعوم الاتصال على 065004554 .

 

















 




 

 


 

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