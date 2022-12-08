الصحة للاردنيين : التزموا بهذه العادات للحد من انتشار فيروس يصيب الأطفال

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة إنَّ فيروس التنفسي المخلوي يُعتبر من الفيروسات الموسمية ولا يستدعي الهلع أو الخوف، وهو فيروس قديم ينشط خلال فصلي الخريف والربيع ونتيجة لتقلب درجات الحرارة بين هذين الفصلين، ويصيب الأطفال غالباً بعدوى الجهاز التنفسي.



وأكدت الوزارة اتخاذها لجميع التدابير اللازمة نتيجة ازدياد أعداد الإصابات، وذلك برفع الطاقة الاستيعابية لمستشفياتها من خلال زيادة أعداد الأسرة وكوادرها الصحية وزيادة مخزون المستهلكات الطبية والأدوية للتعامل مع الإصابات بالفيروس وعلى مدار 24 ساعة.



وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز مستشفى عمان الميداني لاستقبال مثل هذه الحالات في حال ارتفعت أعداد الإصابات لا سمح الله.



وحول أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي، أوضحت الوزارة أنّ علامات وأعراض الفيروس تظهر كأعراض الانفلونزا الاعتيادية، مثل احتقان الحلق، والسعال الجاف، والتهاب القصيبات الهوائية، وارتفاع في درجات الحرارة في أغلب الحالات، وقد تمتد الأعراض لتشمل ضيق النفس وصفير القصبات بنسب قليلة.



وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالعادات الصحيحة للحد من انتشار الفيروس، عبر الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين، وعدم تقبيل الأطفال الرضع، وعدم اختلاط الطفل المصاب بالأطفال الآخرين، وارتداء الملابس المناسبة خلال تقلب درجات الحرارة بين الفصول، وتهوية المنازل، واستشارة الطبيب إذا اشتدت الإعراض.

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