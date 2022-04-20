الصحة للمواطنين: استغلوا رمضان للإقلاع عن التدخين

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة المواطنين إلى استغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين.

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وقالت الوزارة في منشور لها عبر تويتر، "تذكروا أن محاولة الإقلاع أفضل بكثير من عدمها".

وزادت:" أنه في كل مرة تقاومون فيها الرغبة في تناول التبغ تقتربون خطوة من هدف التخلص من التبغ بشكل تام".



#Ramadan #رمضان_كريم #رمضان #خليك_صحي_في_رمضان pic.twitter.com/f6121VVRXQ استغلوا رمضان في الإقلاع عن التدخين وتـذكروا أن محاولة الإقلاع أفضل بكثير من عدمها، وأنكم في كل مرة تقاومون فيها الرغبة في تناول التبغ تقتربون خطوة من هدف التخلص من التبغ بشكل تام. April 19, 2022

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