الصحة للمواطنين: استغلوا رمضان للإقلاع عن التدخين

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة المواطنين إلى استغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين.
وقالت الوزارة في منشور لها عبر تويتر، "تذكروا أن محاولة الإقلاع أفضل بكثير من عدمها".
وزادت:" أنه في كل مرة تقاومون فيها الرغبة في تناول التبغ تقتربون خطوة من هدف التخلص من التبغ بشكل تام".
استغلوا رمضان في الإقلاع عن التدخين وتـذكروا أن محاولة الإقلاع أفضل بكثير من عدمها، وأنكم في كل مرة تقاومون فيها الرغبة في تناول التبغ تقتربون خطوة من هدف التخلص من التبغ بشكل تام.— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjordan) April 19, 2022
#Ramadan #رمضان_كريم #رمضان #خليك_صحي_في_رمضان pic.twitter.com/f6121VVRXQ
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة