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الصحة للمواطنين: استغلوا رمضان للإقلاع عن التدخين

الغذاء والدواء: إتلاف 5 اطنان لحوم ودجاج خلال الأسبوع الثاني من رمضان

الأربعاء، 20-04-2022 11:45 ص

الصحة للمواطنين: استغلوا رمضان للإقلاع عن التدخين

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة المواطنين إلى استغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين. 

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وقالت الوزارة في منشور لها عبر تويتر، "تذكروا أن محاولة الإقلاع أفضل بكثير من عدمها".

 

وزادت:" أنه في كل مرة تقاومون فيها الرغبة في تناول التبغ تقتربون خطوة من هدف التخلص من التبغ بشكل تام". 


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