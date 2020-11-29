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الأحد، 29-11-2020 11:49 م

الصحة للوكيل : اعداد اصابات كورونا ستتراجع ولكن بتفاوت والأهم التزام المواطن

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان المنحنى الوبائي في تحسن مستمر ولكن ليس بشكل سريع .

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واكد الهياجنة للوكيل الاخباري ان اعداد الاصابات اليومية لن تتراجع بالصورة التي يتوقعها البعض بشكل كبير وسريع وانما ستكون تراجعات متفاوتة وتناقص بالاعداد اليومية للاصابات على المدى المتوسط مشددا على بقاء الرهان على المواطن بضرورة الاستمرار بالالتزام بالتعليمات .

 

وسجلت المملكة خلال اليومين الماضيين تراجعا باعداد الاصابات بعد ان ارتفعت الى حاجز 5000 الاف اصابة على مدى عدة ايام سجلت خلال اليومين الماضيين اعدادا اقل تراوحت بحدود 3000 حالة وهذا مؤشر على بداية التراجع . 


 




 

 


 

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