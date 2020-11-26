الصحة للوكيل : نتوقع تراجعاً في اعداد الاصابات بكورونا قريباً

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان عدد حالات كورونا سيشهد خلال المرحلة القادمة تراجعا وفق الدراسات والاحصائيات والمنحنى الوبائي للعديد من دول العالم التي شهدت موجة ثانية من فيروس كورونا .

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وكان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات قد اكد ان شركات انتاج اللقاح حول العالم شارفت على الوصول للقاح آمن ضد فيروس كورونا في الوقت الذي اكدت فيه منظمة الصحة العالمية ان الحياة ربما تعود الى طبيعتها مع بداية العام القادم في ظل توصل بعض شركات انتاج اللقاح الى نتائج مبشرة .

وتتراوح اعداد الاصابات اليومية في المملكة منذ فترة ما بين 4 - 5 الاف اصابة يوميا فيما يرجح ان تتراجع الاعداد .



