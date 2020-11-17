الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة للوكيل : هذه محددات عودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن

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الثلاثاء، 17-11-2020 12:21 م

إجراءات حكومية سريعة لللحصول على لقاح كورونا

الصحة للوكيل : هذه محددات عودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن

محددات
توضيحية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الأمين العام لوزارة الصحة ، الدكتور غازي شركس ، أن هنالك محدّدات لعودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن ، والتي تعتمد على عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا اليومية ، ونسبة إشغال الأسرّة لمصابي كورونا في مستشفيات المملكة، والتي اعتبرها "قليلة" ، عدا عن عدد الحالات التي تتواجد في العناية الحثيثة .

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وأشار شركس ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الأردن ضمن المستويات العالمية ، حيث أن الإصابات اليومية للفيروس ، وعدد المتواجدين في قسم العناية الحثيثة "ليس كبيرا" ، مقارنة مع المستويات العالمية .

 

وفيما يتعلق باللقاح الذي تعتزم الحكومة الحصول عليه لعلاج فيروس كورونا ، لفت أن ذلك سيكون بداية العام القادم، حيث تعكف الحكومة على اتخاذ الإجراءات السريعة لاستيراده من الخارج.

 

" عند النظر للمعطيات الوبائية الحالية ، نجد أننا في نهاية ذروة الوباء ، وسيكون هنالك انحسار في إصابات الفيروس ، كما قد تعرّض ما نسبة 20% من الأردنيين للإصابة ، ويجدر علينا استمرار الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة "، وفق شركس .

 

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