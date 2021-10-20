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الأربعاء، 20-10-2021 09:40 ص

الصحة: لمسنا أخطاء بالتعامل مع المياه والغذاء في جرش وعجلون

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الوكيل الاخباري- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس،الأربعاء، إن فرق الرصد قامت بجولات بمنطقة جبة في جرش وخربة الوهادنة في عجلون ولمست بعض الأخطاء بالتعامل مع المصادر الآمنة سواء في المياه أو الغذاء، داعيا لأخذ المياه من المحطات المرخصة فقط .

وأضاف "رصدنا استخداما لمياه سيل جرش وإلقاء للمهملات والفضلات وننصح بعدم النزول للسيل والسباحة فيه والتعامل مع المنتجعات المرخصة فقط لأننا اكتشفنا منتجعا به تلوث".

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وبين شركس خلال حديثه عن انتشار جرثومة شيغيلا في جرش وعجلون أن العدد الاجمالي في جرش 86 حالة خرج معظمها وبقيت 4 حالات ستخرج قريبا وفي عجلون راجعت 56 حالة جرى إدخال حالتين منهم وبقي حالة أخيرة قيد العلاج في المستشفى. 

 

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