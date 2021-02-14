الصحة : لم يتم الحديث عن قرارات جديدة

الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس بأن السيناريوهات المتداولة بين المواطنين حول القرارات الصارمة ، نتيجة لارتفاع إصابات فيروس كورونا في المملكة ، لم يتم الحديث عنها.



وأشار شركس في تصريحات صحافية ، الأحد، أنه لم يتم الطلب من لجنة الأوبئة بوضع التوصيات الخاصة بتلك القرارات.



وزاد " توصيات اللجنة غير مُلزمة للحكومة، والقرار النهائي يكون لمجلس الوزراء".

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