الأحد 14-02-2021
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الأحد، 14-02-2021 10:52 ص

القرارات بيد رئاسة الوزراء

الصحة : لم يتم الحديث عن قرارات جديدة

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس بأن السيناريوهات المتداولة بين المواطنين حول القرارات الصارمة ، نتيجة لارتفاع إصابات فيروس كورونا في المملكة ، لم يتم الحديث عنها.

وأشار شركس في تصريحات صحافية ، الأحد، أنه لم يتم الطلب من لجنة الأوبئة بوضع التوصيات الخاصة بتلك القرارات. 

وزاد " توصيات اللجنة غير مُلزمة للحكومة، والقرار النهائي يكون لمجلس الوزراء".

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