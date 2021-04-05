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الإثنين، 05-04-2021 02:27 م

الصحة : مؤشرات حاسمة نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - اوضح مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس حول نسبة الإشغال امس في المستشفيات قائلا انه لأول مرة فاق عدد الذين خرجوا عدد الذين تم إدخالهم لها وهذا أمر جيد مضيفاً أن نسب الاشغال خاصة في إقليم الوسط لا تزال مرتفعة . 

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وأضاف شركس أن وزارة الصحة ترصد الان مؤشرات هامة وحاسمة للوضع الوبائي قائلا " إذا استمر انخفاض نسب الفحوصات الايجابية و نسبة الدخول إلى المستشفيات سيكون هناك انفراج في وضع القطاع الصحي في المملكة نهاية الشهر الحالي " .


وأكد الدكتور شركس أن هبوط الموجة الحالية يحتاج الى عدة أسابيع قائلا " قد نصل في نهاية شهر نيسان الحالي إلى وضع مطمئن في تسجيل عدد الحالات "  مشيراً إلى أننا لا زلنا نسجل آلاف الحالات ونحتاج إلى عدة أسابيع حتى يستقر الوضع الوبائي ويصبح مطمئناً .

 




 

 


 

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