الصحة : مؤشرات لعودة الحياة إلى طبيعتها في الاردن

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الجمعة، 09-04-2021 10:29 م

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الوكيل الاخباري – قال المساعد للأمين العام لوزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن هبوطا يشهده الأردن في المنحنى الوبائي كما كان متوقعا.
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وحذر شركس في منشور له على فيسبوك، الجمعة، من الركون لهذا الهبوط، مشددا على ضرورة الاستمرار في التباعد وارتداء الكمامة.

وأكد على أن الاجراءات ساهمت في هبوط المنحنى وعدم استمراره صعودا وذلك بناءً على دراسات احصائية.

وتابع أن الحظر الجزئي أو الكلي مزعج ومهما طال كان لابد منه.

وأضاف “هناك من يشكك بهذا ونقول له إننا لن نضع أنفسنا في مخاطرة التجربة بأن لا نضع إجراءات لنثبت من يكون محقا”.

ولفت إلى ضرورة أخذ المطاعيم مشيرا إلى أنه ما سيصل بنا إلى بر الأمان.

 




 

 


 

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