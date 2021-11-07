الصحة : مؤشر الإصابات اليومية لا يدل على أن هناك اجراءات سيتم اتخاذها

الوكيل الاخباري - أكد الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة د . عادل البلبيسي ،أن مؤشر الإصابات اليومية يؤخذ بعين الإعتبار كرقم ولا يدل على أن هناك اجراءات ما سيتم اتخاذها .



وأضاف في تصريحات صحفية أن الجرعة الثالثة لن تكون إجبارية ومن الجائز أن تكون بخلاف الجرعتين الأولى والثانية ، استناداً للعديد من الدراسات في العالم والتي أكدت أنه من الممكن خلط اللقاحات حسب الرغبة أو لقضاء حاجة معينة كالسفر وغيره وفق البلبيسي .

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