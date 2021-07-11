الصحة : متحورات كورونا مستمرة بالانتشار

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي أن فيروس كورونا المتحور موجود في أكثر من 100 دولة حول العالم، مضيفاً أن 80% من إصابات كورونا في المملكة من المتحورات .

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وقال البلبيسي في تصريحات صحفية ، اليوم الأحد، إن المتحورات ستبقى مستمرة بالانتشار، مشيرا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة.



وحول المطاعيم غير معترف بها في دول المجاورة، أضاف البلبيسي أنه سيتم حل الأمر من خلال اتفاقيات دبلوماسية للاعتراف بالمطاعيم التي تعطى في المملكة، والحل الآخر من خلال التسجيل على المنصة الجديدة للذين تلقوا سينوفارم ولا يسمح لهم دخول بعض الدول.



