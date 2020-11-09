الصحة: مراجعة مستمرة لبروتوكول علاج كورونا

الوكيل الإخباري

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- قال الدكتور وائل الهياجنة أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية ، اليوم الاثنين، ان هنالك لجنة دائمة لمراجعة البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا وتعمل على تحديثه باستمرار، وآخر تحديث كان قبل أسبوع.واضاف الهياجنه في تصريحات صحفية، انه سيتم استعمال الفحص السريع الخاص بكورونا للمستشفيات فقط، وذلك من أجل تصنيف المرضى الذي يصلون المستشفى بين مصاب وغير مصاب وبالتالي تحويله للقسم المخصص له، بالإضافة لفحص الكوادر الطبية التي تظهر عليها أعراض حيث ستظهر النتيجة خلال ربع ساعة فقط.