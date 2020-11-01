الصحة مستمرة بتوزيع لقاح الأنفلونزا الموسمية من خلال المراكز الصحية والمستشفيات

الوكيل الاخباري -

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قال مدير برنامج التطعيم في وزارة الصحة، الدكتور كامل أبو سل، إنه بإمكان الفئات الأكثر عرضة لمرض كوفيد 19التوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية مجانا مصطحبين معهم تقريرا طبيا لحالتهم المرضية من أي عيادة تثبت حالتهم المرضية في حال لم يكن لديهم سجل مرضي في المراكز الحكومية.وبين الدكتور أبو سل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أبرز الفئات المحتاجة للقاح الأنفلونزا الموسمي للتخفيف من حدة الالتهابات الصدرية لديهم، ومساعدتهم بسبب ضعف مناعتهم مقارنة بغيرهم وهم مرضى الربو والسكري لمن هم فوق 50 عاما وأصحاب الأمراض الصدرية والتليف ومرضى الكلى والتلاسيميا والسرطانات بأنواعها. وكشف الدكتور أبو سل عن وصول 40 ألف مطعوم للقطاع هذا الاسبوع؛ حيث يستطيع المواطنون شراءها مباشرة من الصيدليات الخاصة.وذكر أبو سل أن موسم الإنفلونزا في الأردن عادة يبدأ في كانون الأول.