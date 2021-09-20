الصحة : مطاعيم الانفلونزا مجانا لهذه الفئات

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي، الاثنين، أن الدولة ستوفر مطعوم الانفلونزا الموسمية مجانا لبعض الفئات مثل الكوادر الصحية والمصابين بالأمراض المزمنة وهذا أمر متبع كل عام، مشيرا إلى أن مطعوم الأنفلونزا سيصل في تشرين أول المقبل.



وأشار إلى أنه لم يتم إقرار إعطاء جرعة معززة ثالثة للجميع، وإنما تقتصر على حالات محددة سبق الإعلان عنها.

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