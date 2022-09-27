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الثلاثاء، 27-09-2022 10:35 ص

الصحة: مطعوم الكوليرا ليس مدرجا في برنامج التطعيم الوطني

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة ان مطعوم الكوليرا ليس متوفرا في المستشفيات أو المراكز الصحية في الأردن.اضافة اعلان


وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن المطعوم ليس مدرجا ضمن مطاعيم البرنامج الوطني للتطعيم وذلك لأن الأردن خالٍ تماما من المرض حيث تعود آخر إصابة مسجلة إلى عام 1980.

وأضاف أن إدراج المطعوم يعتمد على أسس واضحة منها رصد المرض وحجم انتشاره بالإضافة إلى توصيات من المراجع العلمية والصحية العالمية حول توفيره وآلية إعطائه.

وأشار المصدر أن فعالية المطاعيم المتوفرة على مستوى العالم لمرض الكوليرا ليست كبيرة حيث تتراوح بين 40-50%.

وبيّن أن هناك إجراءات دورية تقوم بها وزارة الصحة منذ ما يزيد على 20 عاما للتحقق من سلامة المصادر المائية وسلامة الأغذية حتى تصل إلى المواطنين ويتم استهلاكها بشكل صحي وآمن.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة 29 شخصا و338 إصابة بمرض الكوليرا، بحسب آخر إحصائياتها.

 




 

 


 

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