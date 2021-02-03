الأربعاء 03-02-2021
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الأربعاء، 03-02-2021 09:47 ص

استهداف 10 فئات جديدة

الصحة : مليون جرعة ضد كورونا تصل المملكة قريبا

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد رئيس قسم التطعيم في وزارة الصحة، الدكتور كامل أبو سل،الأربعاء ، أن المرحلة الثانية من اعطاء الجرعة الأخرى للحاصلين على مطعوم كورونا، ستبدأ غدا الخميس.

وأضاف أبو سل ، خلال تصريحات صحافية ، أن الوزارة بصدد فتح مراكز كبيرة للتطعيم في عدد من المناطق، تجهيزاً لوصول كميات كافية من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح أن هنالك 10 فئات جديدة من المواطنين سيصلهم المطعوم ، من بينهم الكوادر الطبية، مبينا أن هنالك مليون جرعة من المطاعيم ستصل قريبا إلى المملكة.

وأضاف أن وزارة الصحة تسير وفقاً للخطة الموضوعة لإعطاء المطعوم ، بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات.

 

 

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