الصحة : مليون جرعة ضد كورونا تصل المملكة قريبا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس قسم التطعيم في وزارة الصحة، الدكتور كامل أبو سل،الأربعاء ، أن المرحلة الثانية من اعطاء الجرعة الأخرى للحاصلين على مطعوم كورونا، ستبدأ غدا الخميس.



وأضاف أبو سل ، خلال تصريحات صحافية ، أن الوزارة بصدد فتح مراكز كبيرة للتطعيم في عدد من المناطق، تجهيزاً لوصول كميات كافية من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح أن هنالك 10 فئات جديدة من المواطنين سيصلهم المطعوم ، من بينهم الكوادر الطبية، مبينا أن هنالك مليون جرعة من المطاعيم ستصل قريبا إلى المملكة.





وأضاف أن وزارة الصحة تسير وفقاً للخطة الموضوعة لإعطاء المطعوم ، بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات.

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