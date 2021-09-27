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الإثنين، 27-09-2021 04:52 م

الصحة: مناقشة مقترح إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا الأسبوع الحالي

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الوكيل الاخباري - تناقش وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة الأسبوع الحالي، مقترحا لتوسيع مظلة الاشخاص لتلقي جرعة ثالثة "معززة" للقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقا لأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي.

وقال البلبيسي، لـ "المملكة"، إنّ المقترح حاليا يتضمن إعطاء جرعة ثالثة لأشخاص تتراوح اعمارهم 60 عاما فما فوق، وأشخاص يعانون من أمراض معينة، إضافة للكوادر الصحية والأشخاص ذوي الاختطار العالي.

وأشار، إلى أنه في حال الموافقة على المقترح وإقراره فإن الجرعة الثالثة لن تكون متاحة لجميع الأشخاص في الوقت الحالي.

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