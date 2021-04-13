الصحة : مواقع جديدة لإعطاء اللقاح داخل المركبات

الوكيل الإخباري- استحدثت وزارة الصحة موقعا جديدا لتقديم خدمة إعطاء لقاحات كورونا داخل المركبات،وجاءت الخدمة بهدف التسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتتضمن المواقع ، حدائق الحسين وحدائق الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان ، لجميع الفئات العمرية.
وكانت بدأت وزارة الصحة بتقديم هذه الخدمة في مدينة الحسين الرياضية.
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