الصحة : مواقع جديدة لإعطاء اللقاح داخل المركبات

الوكيل الإخباري- استحدثت وزارة الصحة موقعا جديدا لتقديم خدمة إعطاء لقاحات كورونا داخل المركبات،وجاءت الخدمة بهدف التسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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وتتضمن المواقع ، حدائق الحسين وحدائق الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان ، لجميع الفئات العمرية.



وكانت بدأت وزارة الصحة بتقديم هذه الخدمة في مدينة الحسين الرياضية.

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