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الثلاثاء، 13-04-2021 12:54 م

للتسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

الصحة : مواقع جديدة لإعطاء اللقاح داخل المركبات

كم


الوكيل الإخباري- استحدثت وزارة الصحة موقعا جديدا لتقديم خدمة إعطاء لقاحات كورونا داخل المركبات،وجاءت الخدمة بهدف التسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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وتتضمن المواقع ، حدائق الحسين وحدائق الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان ، لجميع الفئات العمرية.

وكانت بدأت وزارة الصحة بتقديم هذه الخدمة في مدينة الحسين الرياضية.

 

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