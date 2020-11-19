الصحة: نحن في مرحلة ظهور نتائج الخروقات والاختلاط

الوكيل الإخباري - عزا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس، الزيادة بعدد إصابات كورونا في اليومين الماضيين، إلى الخروقات التي جرت عقب الانتخابات النيابية.

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وقال شركس في تصريح صحفي، إن هناك زيادة واضحة بعدد الإصابات، وتعزا للاختلاط الذي جرى عقب الانتخابات النيابية، لأننا في المرحلة التي سيظهر فيها أثر هذا الاختلاط.



وأوضح شركس أن الزيادة في عدد الإصابات لا تزال ضمن المعدل المتوقع، مؤكدا أنه لا يوجد قفزات في المنحنى الوبائي، ولا يحدث مضاعفات يومية بعدد الإصابات، بل المضاعفات أسبوعية.



