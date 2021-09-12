الصحة : نحو 30 ألف جرعة كورونا الأحد



الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4,031,432 مسجلا بزيادة قدرها 8572 مسجلاً عن يوم السبت.



ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأحد، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3,577,708 بزيادة مقدارها 14804 جرعة.



كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3,091,385 بزيادة مقدارها 14681 جرعة.



وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 29485 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6,669,063 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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