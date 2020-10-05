الصحة : ندرس الاغلاق الشامل ليومين في الاسبوع وزيادة ساعات الحظر المسائي

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة في الحكومة المستقيلة الدكتور سعد جابر في مقابلة تلفزيونية إنه تم دراسة تنفيذ إغلاق ليومين في الأسبوع ( الجمعة والسبت ) وزيادة ساعات الحظر المسائي خلال الاجتماعات المنعقدة خلال اليوم موضحاً أن سبب التفكير بهذه الخيارات هو أن انتشار المرض يعتمد على فترة الاختلاط وكميته.

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وبين أن الحكومة لا تريد التأثير على الاقتصاد، وأن التوازن ما بين الصحة والاقتصاد في ظل هذه الجائحة أمر مهم، لذلك كان التأكيد والتشديد على الالتزام بالكمامة بما أنها تحمي وتحد من انتشار هذا المرض.

المصدر - بترا



