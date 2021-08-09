الصحة: نسبة الفحوصات الإيجابية لأمس تدق جرس الإنذار في المملكة

الوكيل الإخباري - أكّد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الأرقام الوبائية ليوم أمس الأحد شهدت ارتفاعا بشكل ملحوظ.

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وقال البلبيسي،خلال تصريحات صحفية، إن نسبة الفحوصات الإيجابية ليوم أمس ارتفعت إلى أكثر من 5 بالمئة لأول مرة منذ 60 يوما، لافتا إلى أنه لا يريد تبسيط تلك الأرقام أو التهويل بها.



وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في مراقبتها على الأرقام الوبائية في الأسابيع وليس على الأرقام اليومية، مبينا أنّ نسبة إيجابية الفحوصات في الأسبوع الوبائي الماضي لم تتجاوز 3.95 %.



وزاد، بمشيئة الله أن تكون أرقام الأمس عابرة، وننتظر الأيام القادمة لمعرفة دقة الارتفاع ، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من كافة فرق التقصي الوبائي زيادة أعداد فحوصات pcr لمعرفة دقة الأرقام التي سجلت أمس الأحد.



ولفت إلى أن الأرقام أمس تدق جرس الإنذار بشأن خطورة فيروس كورونا وانتشاره، موضحا أن المرض لم ينتهِ من الأردن بعد وارتفاع الإصابات ليس في المملكة فقط وإنما في الإقليم بأكمله.



ونوه إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على أخذ المطاعيم للحماية من الفيروس، مشددا على أنه لا يوجد التزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين أو المؤسسات.



وتابع، ليعلم الجميع أنه هنالك مراقب خفي ممكن أن يدخل أو يخرج من أي مكان ويكتب مخالفات، ونحن مع تشديد العقوبات بشأن السلامة العامة.



وقال إن الحكومة لا تفكر بالتراجع عن الإجراءات الوقائية إلا إذا كانت المؤشرات الوبائية تجبر على التراجع عن بعض القرارات، موضحا أن الوزارة تراقب الوضع الوبائي بكافة المؤشرات وبناء عليه قد يتم اتخاذ إجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد توجهات للتراجع عن القرارات المعمول بها حاليا.

