الإثنين 09-08-2021
الوكيل الاخباري

قانونية الأعيان توافق على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد

ضبط مطلوبين بحوزتهما مخدرات وأسلحة في البادية الشمالية -صور

مدير الصحة العسكرية في تونس يتوقع تراجعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا

الهند.. معدل الإصابات اليومية بكورونا لا يزال يتراوح بين 30 و40 ألفا يوميا

الصحة: نسبة الفحوصات الإيجابية لأمس تدق جرس الإنذار في المملكة

متعافو كورونا غير الملقحين فرصة إصابتهم تعادل ضعفي متلقي اللقاح

التربية : فحوصات كورونا عشوائية لطلبة المدارس

لا توجه بتأجيل قروض البنوك

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في عمان

تعطل صهريج في منطقة عين غزال

عاجل

ضبط مطلوبين بحوزتهما مخدرات وأسلحة في البادية الشمالية -صور

الإثنين، 09-08-2021 01:18 م

الصحة: نسبة الفحوصات الإيجابية لأمس تدق جرس الإنذار في المملكة

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - أكّد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الأرقام الوبائية ليوم أمس الأحد شهدت ارتفاعا بشكل ملحوظ.

اضافة اعلان


وقال البلبيسي،خلال تصريحات صحفية، إن نسبة الفحوصات الإيجابية ليوم أمس ارتفعت إلى أكثر من 5 بالمئة لأول مرة منذ 60 يوما، لافتا إلى أنه لا يريد تبسيط تلك الأرقام أو التهويل بها.


وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في مراقبتها على الأرقام الوبائية في الأسابيع وليس على الأرقام اليومية، مبينا أنّ نسبة إيجابية الفحوصات في الأسبوع الوبائي الماضي لم تتجاوز 3.95 %.


وزاد، بمشيئة الله أن تكون أرقام الأمس عابرة، وننتظر الأيام القادمة لمعرفة دقة الارتفاع ، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من كافة فرق التقصي الوبائي زيادة أعداد فحوصات pcr لمعرفة دقة الأرقام التي سجلت أمس الأحد.


ولفت إلى أن الأرقام أمس تدق جرس الإنذار بشأن خطورة فيروس كورونا وانتشاره، موضحا أن المرض لم ينتهِ من الأردن بعد وارتفاع الإصابات ليس في المملكة فقط وإنما في الإقليم بأكمله.


ونوه إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على أخذ المطاعيم للحماية من الفيروس، مشددا على أنه لا يوجد التزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين أو المؤسسات.


وتابع، ليعلم الجميع أنه هنالك مراقب خفي ممكن أن يدخل أو يخرج من أي مكان ويكتب مخالفات، ونحن مع تشديد العقوبات بشأن السلامة العامة.


وقال إن الحكومة لا تفكر بالتراجع عن الإجراءات الوقائية إلا إذا كانت المؤشرات الوبائية تجبر على التراجع عن بعض القرارات، موضحا أن الوزارة تراقب الوضع الوبائي بكافة المؤشرات وبناء عليه قد يتم اتخاذ إجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد توجهات للتراجع عن القرارات المعمول بها حاليا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

ضبط مطلوبين بحوزتهما مخدرات وأسلحة في البادية الشمالية -صور

820218112010470644987

متعافو كورونا غير الملقحين فرصة إصابتهم تعادل ضعفي متلقي اللقاح

طلبة مع لوغو

التربية : فحوصات كورونا عشوائية لطلبة المدارس

6424631d-4924-4620-aadd-917dc35412a2

لا توجه بتأجيل قروض البنوك

8202189306626125554

تعطل صهريج في منطقة عين غزال

احوال

طرح عطاء إنشاء مبنى دائرة الاحوال المدنية وجوازات المفرق

أخبار متعلقة
الصحة

الصحة تؤكد استمرارية مجانية لقاح كورونا في المملكة

الصحة

الصحة : متحورات كورونا مستمرة بالانتشار

مستشفى1

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 7035 حالة

720219164919558102997

الصحة : نتوقع تطعيم 4.5 ملايين شخص بحلول ايلول

الصحة

الصحة: إعطاء المطاعيم دون موعد مسبق ضمن الاستراتيجية المقبلة

Al-Hussein-Public-Parks-View

128 ألف جرعة مطعوم أعطيت في حدائق الحسين منذ اعتمادها مركزاً للتطعيم