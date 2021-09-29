الصحة : نظام جديد للتطعيم ضد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الوزارة اعتمدت نظاما جديدا للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال فتح المراكز الصحية الأولية للتطعيم وزيارة فرق التطعيم للمنازل لمن لا يتمكن من الحضور إلى المركز الصحي أو لديه ظروف خاصة، حيث سيبدأ العمل بهذا النظام مطلع الشهر المقبل.



وقال إن الوزارة تعمل جاهدة للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي وزيادة نسبة المناعة المجتمعية، مشيرا الى أن التشدد بالاجراءات الوقائية يجب أن يقابله التزام من قبل المواطنين.

اضافة اعلان