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الأربعاء، 21-09-2022 06:30 م

الصحة: نولي تقويم الأسنان والفكين جل الاهتمام

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري -  أكدت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات، إيلاء وزارة الصحة جل اهتمامها لموضوع تقويم الأسنان والفكين.

وأضافت، خلال افتتاحها مساء أمس الثلاثاء، مندوبة عن الوزير، مؤتمر تقويم الأسنان الـ 12 الذي تنظمه جمعية تقويم الأسنان والفكين الأردنية، أن الوزارة تقدم خدمات تقويم الأسنان والفكين لجميع المواطنين مجاناً للمؤمَّنين منهم، وبأجورٍ رمزية لغيرِ المؤمَّنينَ، من خلال عيادات تقويم الأسنان المنتشرة في محافظات المملكة.

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9202220194213981647561

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