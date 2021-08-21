السبت 21-08-2021
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الصحة : هؤلاء من سيتلقون جرعة ثالثة من لقاح كورونا

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السبت، 21-08-2021 09:41 م

الصحة : هؤلاء من سيتلقون جرعة ثالثة من لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي انه لا يمكن ان نفكر بعودة الاغلاقات وان فكرة الاغلاقات اصبحت في الماضي .اضافة اعلان


ولفت البلبيسي في تصريحات صحفية أن وزارة الصحة قررت حديثاً أنه سيتم إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن لديهم تدني في المناعة، مشيراً إلى أن الوزراة ستنشر على موقعها الإلكتروني من يتوجب ويستحق أن يأخذ هذه الجرعة، منهم مرضى السرطان ومرضى الكلى وزراعة الأعضاء والخلايا الجذعية؛ ومن يأخذ الكرتزون والعديد من الأمراض التي سيتم نشرها على موقع الوزارة.

 




 

 


 

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