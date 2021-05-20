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الخميس، 20-05-2021 05:31 م

الصحة: هذا موعد الاستغناء عن الكمامات بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة ومسؤول ملفّ كورونا، د. عادل البلبيسي، إن أي قرار حكومي بتخفيف الاجراءات التقييدية يكون مستندا إلى المؤشرات الوبائية بالدرجة الأولى.
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وأكد أن تحسّن المؤشرات الوبائية هو مدعاة للحرص وليس التساهل في الاجراءات الوقائية.

وأشار البلبيسي إلى أن ارتفاع أعداد الاصابات ودخول موجة جديدة، سيكون مدعاة للعودة إلى الاغلاق، وسيكون الاغلاق أكبر من السابق، مشددا على أهمية التزام الأفراد بالكمامة والتباعد الاجتماعي، بما في ذلك متلقي المطعوم.

واختتم مسؤول ملفّ كورونا حديثه بالقول إن الاستغناء عن الكمامة قد يحدث في حال تطعيم (90%) من الشعب.

 




 

 


 

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