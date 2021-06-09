الصحة : هذه الفترة حرجة جداً

الوكيل الاخباري -

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أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الوضع الوبائي في آخر (3) أسابيع مستقرّ؛ أعداد الاصابات متناسقة، نسبة الفحوصات الايجابية الأسبوعية مستقرة عند (3-3.5%)، أعداد الوفيات انخفضت بشكل ملحوظ، أعداد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات انخفضت حتى أن بعض المستشفيات الميدانية خالية من المصابين.وشدد البلبيسي في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني على أن استقرار الوضع الوبائي ليس مدعاة للتراخي، حيث أن هذه الفترة حرجة جدا ويجب أن نحافظ على ما حققناه من منجز، وإذا ما أراد المواطن الخلاص من هذا الوضع فعليه الالتزام بما يلي: (ارتداء الكمامة، الابتعاد عن التجمعات، غسل اليدين والحفاظ على النظافة، والاقبال على المطعوم).وقال مسؤول ملفّ كورونا إنه في ظلّ وجود متحوّرات للفيروس المستجد، يجب أن يبقى المواطن حذرا وأن تبقى الوزارة مستعدة لأي موجة قادمة.