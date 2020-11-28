السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 03:24 م

الصحة : هذه فرصتنا للعودة الى الوضع السابق

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الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس،إن المنحنى الوبائي يتجه إلى الهبوط، وكلّ ذلك بالتزامنا جميعا بالكمامة والتباعد، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي يحتاج إلى الحذر الشديد كي لا تحدث أي انتكاسة.
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وأكد في تصريحات صحفية أن جميع المعطيات والاحصاءات الوبائية تدعو للتفاؤل الحذر، مع عدم التهاون في الاجراءات الوقائية أو التراخي في وسائل السلامة العامة، لافتا إلى أن التزام المواطنين منازلهم في فصل الشتاء فرصة لاستعادة الوضع الصحي إلى ما كان عليه سابقا.

 




 

 


 

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