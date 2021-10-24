الصحة : هناك ارتفاع في اعداد الحالات بكورونا

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي ان هناك ارتفاع في اعداد الحالات المصابة بفايروس كورونا والمدخلة الى المستشفيات حيث وصل العدد الى 590 حالة خلال الاسبوعين الماضيين مؤكدا قدرة المستشفيات على استيعاب هذا العدد.



واضح البلبيسي في تصريحات صحفية أن هناك ارتفاع بعدد الاصابات الإيجابية خلال الفترة الماضية حيث تم تسجيل حوالي 7700 حالة خلال الاسبوع الماضي ، وتسجيل حوالي اكثر من 9500 حالة الاسبوع الحالي إضافة الى ارتفاع في نسبة الفحوص الايجابية من 3.7 الى 4.7.

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