الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بتعيين رائدة القطب رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

وفيات كورونا في العالم تقارب الـ 5 ملايين

ارادة ملكية بتعيين علي العايد رئيسا لمجلس إدارة قناة المملكة

ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا في محافظة سورية

ارتفاع اصابات كورونا في الأردن مجدداً

ولي العهد في بلدة برما بجرش

معهد الإعلام يختتم مشروع بناء القدرات للمساواة بين الجنسين

التربية تقرر تخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية

الامن العام : وفاة في حادث سير بعمان

1.2 مليار دينار دخل المملكة السياحي حتى نهاية أيلول

الأحد، 24-10-2021 03:10 م

الصحة : هناك ارتفاع في اعداد الحالات بكورونا

1020212019476673681992


 الوكيل الاخباري  -  قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي  ان هناك ارتفاع في اعداد الحالات المصابة بفايروس كورونا والمدخلة الى المستشفيات حيث وصل العدد الى 590 حالة خلال الاسبوعين الماضيين مؤكدا قدرة المستشفيات على استيعاب هذا العدد.

واضح البلبيسي في تصريحات صحفية أن هناك ارتفاع بعدد الاصابات الإيجابية خلال الفترة الماضية حيث تم تسجيل حوالي 7700 حالة خلال الاسبوع الماضي ، وتسجيل حوالي اكثر من 9500 حالة الاسبوع الحالي إضافة الى ارتفاع في نسبة الفحوص الايجابية من 3.7 الى 4.7.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية

إرادة ملكية بتعيين رائدة القطب رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

ارادة

ارادة ملكية بتعيين علي العايد رئيسا لمجلس إدارة قناة المملكة

كورونا 7

ارتفاع اصابات كورونا في الأردن مجدداً

6f28e63c-c42d-4fb3-9bd6-df83cb09a1bd

ولي العهد في بلدة برما بجرش

w

معهد الإعلام يختتم مشروع بناء القدرات للمساواة بين الجنسين

مدرسة

التربية تقرر تخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية

أخبار متعلقة
1 (67)

الحكومة : لن يكون هناك اغلاقات او حظر تجول مجدداً

920212393820647314027

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

كورونا 6

مؤشرات إيجابية بشأن الوضع الوبائي في المملكة

5fc7af1581e97

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

9202121202933188660317

الصحة توضح حول امكانية العودة إلى الاجراءات التقييدية

920212318265295183271

نسبة الفحوصات الايجابية ترتفع في الاردن