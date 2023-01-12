الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

الوكيل الاخباري - أظهرت نتائج المسح الذي أجرته وزارة الصحة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة للوقوف على الحالة الوبائية في الأردن والذي تم خلاله اجراء أكثر من 9 آلاف فحص بي سي آر انخفاض عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا.



وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور رائد الشبول ان نسبة الحالات الايجابية بلغت 1.85% من اجمالي الفحوصات التي أجريت الثلاثاء الماضي والتي بلغت 9306 فحص بي سي آر وشملت كافة محافظات المملكة ومن مختلف الفئات العمرية.



وبين الشبول أنّ هذه النتائج توضح ان الحالة الوبائية في الأردن مريحة وانتشار الفيروس منخفض اذ بلغ عدد الحالات الإيجابية 154 حالة فقط.

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