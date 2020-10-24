الصحة : 125 نقطة جاهزة لإجراء فحوصات كورونا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات على جاهزية الكوادر المتخصصة واستعدادها الكامل لاخذ العيّنات من المواطنين ضمن نقاط فحص مخصصة في جميع محافظات المملكة مما يخفف الجهد والوقت على فرق الرصد العشوائي التي تعمل في الوقت ذاته الوصول الى جميع شرائح المجتمع وملاحقة الفيروس للحد من انتشاره.

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وبين الدكتور عبيدات في تصريح وصل "الوكيل الإخباري"، ان 125 نقطة جاهزة لاجراء الفحوصات للمواطنين والتي ستكون في المراكز الصحية الشاملة والاولية في مختلف محافظات المملكة، والتي سيتم نشرها على الصفحات الرسمية لوزارة الصحة وعبر وسائل الاعلام لاطلاع المواطنين على اماكن تواجدها مما يسهل على المواطنين الوصول اليها.



جاء ذلك ، خلال اجتماع اليوم السبت مع معنيين في وزارة الصحة ، حيث استمع الى جملة من المواضيع المتعلقة بالواقع الصحي في المحافظات وتوزيع الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا ضمن بروتوكول المعمول به لذلك.



واوضح الدكتور عبيدات الى ان الوزارة ستتوجّه الى زيادة الطاقة الاستيعابية في مستشفياتها في اقليم الشمال والوسط والجنوب، وتعزيز اعداد الكوادر الطبية والتمريضية من خلال التعيينات التي ستساهم بشكل كبير في تخفيف العبء واستيعاب الاعداد المتزايدة جراء المرضى المدخلين الى مختلف الاقسام، وكذلك مرضى كورونا.



واضاف ان الوزارة تسعى الى زيادة اعداد الاسرة في المستشفيات التابعة لها وزيادة اعداد غرف العناية الحثيثة للحالات التي تستدعي الدخول مجهزة بالاجهزة الطبية والتنفس الاصطناعي بالاضافة الى تعزيزها بالادوية والمستلزمات الطبية الكافية لمواصلة الدور الذي تنهض به وزارة الصحة بأعلى المستويات.



ودعا الدكتور عبيدات الى تعزيز حملات التطعيم للفئات المستهدفة من ضمن البرنامج الوطني للمطاعيم والبرنامج الوطني لرعاية الامهات الحوامل والاطفال في جميع المراكز الصحية، لاهمية الدور الوقائي في الوقاية من التعرض للاصابة بالامراض السارية.

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