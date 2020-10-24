السبت 24-10-2020
الوكيل الاخباري

تنقلات واسعة في وزارة الصحة - اسماء

الإمارات تسجل 1491 إصابة جديدة بكورونا

الحكومة تعلن عن انخفاض أسعار 5 سلع

الصحة : 125 نقطة جاهزة لإجراء فحوصات كورونا

الغذاء والدواء يكشف للوكيل سعر المطعوم الرباعي

نقيب الفنانين للوكيل : الفنان داوود جلاجل بخير ووالدته في ذمة الله

أسعار الذهب السبت 24/10/2020

فرصــة لسقوط الأمطــار اليوم

الجامعة الاردنية تنشر جدولا لتعويض المحاضرات - صورة

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة




السبت، 24-10-2020 02:25 م

للتسهيل على المواطنين

الصحة : 125 نقطة جاهزة لإجراء فحوصات كورونا

ك
عينات فحص كورونا


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات على جاهزية الكوادر المتخصصة واستعدادها الكامل لاخذ العيّنات من المواطنين ضمن نقاط فحص مخصصة في جميع محافظات المملكة مما يخفف الجهد والوقت على فرق الرصد العشوائي التي تعمل في الوقت ذاته الوصول الى جميع شرائح المجتمع وملاحقة الفيروس للحد من انتشاره.

اضافة اعلان

وبين الدكتور عبيدات في تصريح وصل "الوكيل الإخباري"، ان 125 نقطة جاهزة لاجراء الفحوصات للمواطنين والتي ستكون في المراكز الصحية الشاملة والاولية في مختلف محافظات المملكة، والتي سيتم نشرها على الصفحات الرسمية لوزارة الصحة وعبر وسائل الاعلام لاطلاع المواطنين على اماكن تواجدها مما يسهل على المواطنين الوصول اليها.


جاء ذلك ، خلال اجتماع اليوم السبت مع معنيين في وزارة  الصحة ، حيث استمع الى جملة من المواضيع المتعلقة بالواقع الصحي في المحافظات وتوزيع الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية للتعامل مع الحالات المصابة  بفيروس كورونا ضمن بروتوكول المعمول به لذلك.


واوضح الدكتور عبيدات الى ان الوزارة ستتوجّه الى زيادة الطاقة الاستيعابية في مستشفياتها في اقليم الشمال والوسط والجنوب، وتعزيز اعداد الكوادر الطبية والتمريضية من خلال التعيينات التي ستساهم بشكل كبير في تخفيف العبء واستيعاب الاعداد المتزايدة جراء المرضى المدخلين الى مختلف الاقسام، وكذلك مرضى كورونا.


واضاف ان الوزارة تسعى الى زيادة اعداد الاسرة في المستشفيات التابعة لها وزيادة اعداد غرف العناية الحثيثة للحالات التي تستدعي الدخول مجهزة بالاجهزة الطبية والتنفس الاصطناعي بالاضافة الى تعزيزها بالادوية والمستلزمات الطبية الكافية لمواصلة الدور الذي تنهض به وزارة الصحة بأعلى المستويات.


ودعا الدكتور عبيدات الى تعزيز حملات التطعيم للفئات المستهدفة من ضمن البرنامج الوطني للمطاعيم والبرنامج الوطني لرعاية الامهات الحوامل والاطفال في جميع المراكز الصحية، لاهمية الدور الوقائي في الوقاية من التعرض للاصابة بالامراض السارية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202021181016133835123

تنقلات في وزارة الصحة - أسماء

10202021181016133835123

تنقلات واسعة في وزارة الصحة - اسماء

8d007d4645b6a448ceb307cd809a6d0c

الحكومة تعلن عن انخفاض أسعار 5 سلع

cb281af5-1d6c-4949-a9fd-ff7103756825

14 حالة خطرة مصابة بكورونا في مستشفى الامير حمزة

مط

الغذاء والدواء يكشف للوكيل سعر المطعوم الرباعي

d237fedd9cc2ed2f50b0dd3e5feba931

تعليق دوام الهيئة التدريسية والادارية بمدرسة في الرمثا

أخبار متعلقة
107091189_1293541184325510_3010828073131697491_o

تخصيص مقبرة خاصة للمتوفين بكورونا في إربد

main_image5d431f828ac3d

إيقاف العمل بالاسوارة الإلكترونية في الأردن

5202029194343183245193

إغلاق بلدية في عجلون إثر تسجيل إصابات جديدة بكورونا

قرار

قرارات جديدة بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

9202023153546100461052

رئيس الوزراء يعدل أمر الدفاع رقم 7

9202023233359505030502

لجنة الأوبئة: معظم إصابات كورونا الجديدة بلا أعراض