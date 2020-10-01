الصحة : 1276 حالة إصابة بفيروس كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:- سُجِّلت (1276) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:- (1274) حالة محليّة توزّعت كما يلي:- (538) في محافظة العاصمة عمّان.- (534) في محافظة الزرقاء.- (119) في محافظة البلقاء.- (24) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.- (23) في محافظة جرش.- (11) في محافظة مأدبا.- (3) في محافظة الكرك.- (7) في محافظة المفرق.- (5) في محافظة العقبة.- (5) في محافظة معان.- (5) في محافظة عجلون.- حالتان خارجيّتان، بين القادمين من الخارج.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13101) حالة.- سُجّلت (8) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (69) حالة.- سُجّلت (126) حالة شفاء هذا اليوم، (19) في مستشفى الأمير حمزة، و(91) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(16) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.- تمّ إجراء (17806) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1238628) فحصاً.إجراءات أخرى:في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).