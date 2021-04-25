الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مستشفيات خاصة مستعدة لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع القادم مجانا

الأردن يعزي بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العراق

تفاصيل الإجراءات التخفيفية التي ستعلنها الحكومة اليوم

أسعار الذهب الأحد 25/4/2021

الصحة : 128 ألف شخص تلقى جرعتي اللقاح ضد كورونا في المملكة

مواطنون يشتكون من انقطاع المياه لأشهر

فصل التيار الكهربائي في مناطق بالشمال الإثنين

صرف فروقات حوافز الدفعة الأخيرة لكوادر الصحة

وزير الزراعة يشرف على عمليات مكافحة الجراد في المفرق

تفاؤل أردني بالقرارات الحكومية الجديدة

الأحد، 25-04-2021 10:33 ص

الصحة : 128 ألف شخص تلقى جرعتي اللقاح ضد كورونا في المملكة

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن الصحة أعطت كبار السن الأولوية في تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ،منوها أنه تم تطعيم عدد كبير من كبار السن.

اضافة اعلان

وأكد شركس خلال تصريحات صحفية، الأحد، أنه لا يوجد موانع لإعطاء كبار السن اللقاح، و بشأن من يعاني من حساسية مفرطة يمكنه أخذ اللقاح ولكن تحت الإشراف الطبي.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا 650 ألفا ، وأشار إلى أن 128 ألف شخص تلقوا جرعتي اللقاح من كافة الفئات العمرية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح

مستشفيات خاصة مستعدة لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع القادم مجانا

خ

الأردن يعزي بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العراق

ح

تفاصيل الإجراءات التخفيفية التي ستعلنها الحكومة اليوم

كهرباء

فصل التيار الكهربائي في مناطق بالشمال الإثنين

صحة

صرف فروقات حوافز الدفعة الأخيرة لكوادر الصحة

الزراعة

وزير الزراعة يشرف على عمليات مكافحة الجراد في المفرق

أخبار متعلقة
336de45f02e0a3dd8a5d608d0472146e

تعليق دوام مديرية زراعة الكورة غداً

3202117105652251251945

تعليق العمل بمحكمتي وادي السير والسلط الشرعيتين

960390e6-1c32-4941-8b22-7a9eb6873a00

وزير الصحة لـ الوكيل : التدخين سبب رئيسي في زيادة عدد اصابات كورونا

WhatsApp Image 2021-03-29 at 6.05.25 PM (6)

ارتفاع مجمل وفيات كورونا في المملكة الى 6651 وفاة

920203145422655854948

إقبال على تلقي لقاح كورونا في عجلون

223573

تعليق الدوام بمديرية اوقاف الأغوار الشمالية