الصحة : 128 ألف شخص تلقى جرعتي اللقاح ضد كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن الصحة أعطت كبار السن الأولوية في تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ،منوها أنه تم تطعيم عدد كبير من كبار السن.

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وأكد شركس خلال تصريحات صحفية، الأحد، أنه لا يوجد موانع لإعطاء كبار السن اللقاح، و بشأن من يعاني من حساسية مفرطة يمكنه أخذ اللقاح ولكن تحت الإشراف الطبي.



وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا 650 ألفا ، وأشار إلى أن 128 ألف شخص تلقوا جرعتي اللقاح من كافة الفئات العمرية.



