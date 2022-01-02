الصحة: 280 ألف مواطن تلقوا الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الصحة، أن مجموع متلقي الجرعة الثالثة من المطعوم المضاد لفيروس كورونا بلغ 280 ألف جرعة، وسط إقبال ملحوظ بتلقي المطاعيم بالجرعات المختلفة.

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وقال مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي اليوم الأحد، إن إقبال المواطنين اليوم لتلقي المطاعيم مبشر بخير، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للتوجه إلى مراكز التطعيم واخذ المطعوم، ما يحمي من الإصابة الشديدة ويقلل من نسبة الوفيات.

وأكد ضرورة تلقي الجرعة الثالثة لمن أمضى 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، وذلك لرفع نسبة المناعة إلى 80 بالمئة، وفاعليتها أيضا في رفع المناعة بشكل كبير ضد المتحور الجديد "أوميكرون".