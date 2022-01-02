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الأحد، 02-01-2022 04:06 م

الصحة: 280 ألف مواطن تلقوا الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الصحة، أن مجموع متلقي الجرعة الثالثة من المطعوم المضاد لفيروس كورونا بلغ 280 ألف جرعة، وسط إقبال ملحوظ بتلقي المطاعيم بالجرعات المختلفة.

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وقال مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي اليوم الأحد، إن إقبال المواطنين اليوم لتلقي المطاعيم مبشر بخير، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للتوجه إلى مراكز التطعيم واخذ المطعوم، ما يحمي من الإصابة الشديدة ويقلل من نسبة الوفيات.

 

وأكد ضرورة تلقي الجرعة الثالثة لمن أمضى 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، وذلك لرفع نسبة المناعة إلى 80 بالمئة، وفاعليتها أيضا في رفع المناعة بشكل كبير ضد المتحور الجديد "أوميكرون".


وبين أن الوزارة تسعى لإجراء فحوصات لعدد كبير من الموطنين، وذلك لمعرفة مؤشرات المنحنى الوبائي، ولتطبيق أي اجراءات للمحافظة على صحة المجتمع. وشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية بلبس الكمامة وعدم التجمعات والإقبال على تلقي المطاعيم بالجرعة الأولى والثانية والثالثة، مؤكدا أن المواطن شريك في مكافحة الوباء.

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