الصحة : 30% من أعداد الحالات التي تسجل يوميا بين الطلاب

الوكيل الاخباري - استبعد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي أن تكون المدارس بؤرة لانتشار الفيروس، "إنما المدارس هي جزء من المجتمع وما هو موجود في المجتمع موجود في المدارس.



وقال البلبيسي السبت إن أكثر من 30% من أعداد الحالات التي تسجل يوميا بين الطلاب بالفئة العمرية بين 10-17 إلا أن هذه النسبة انخفضت في الأيام الماضية إلى حوالي 29%، وذلك في تصريح لقناة المملكة.

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