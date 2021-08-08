الصحة: 545 ألف شخص تخلفوا عن تلقي اللقاح

الوكيل الاخباري-

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قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الأحد، إن 333 ألف شخص تخلفوا عن تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمختلف المطاعيم.وأضاف، إن "212 ألف تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية المطعوم"، ما يعني أن "545 ألف شخص تخلفوا عن تلقي اللقاح المضاد للفيروس بجرعتيه في الأردن".وأوضح البلبيسي أن الوزارة دعت "كل من تخلف عن تلقي الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، الإسراع بالتوجه إلى أحد مراكز التطعيم المنتشرة في المحافظات كافة، والتي يتم الإعلان عنها يوميا، لأخذ جرعة المطعوم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام اعتبارا من الأحد".وأشار إلى أن الوزارة "ستعيد ترتيب أولويات التطعيم للوقاية من فيروس كورونا بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمن تخلّف عن أخذ الجرعة الأولى، بحيث تُراعي تلك الترتيبات مجموعة من المعطيات والمحددات لعملية التطعيم والتي تفرضها ظروف المرحلة".