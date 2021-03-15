الصحة: 57% من أصل 26 ألف تلقوا لقاح كورونا الأحد

الوكيل الإخباري-

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قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن 57% ممن وصلتهم رسائل عبر هواتفهم تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أمس الأحد، وذلك من أصل 26 ألف شخص كان من المقرر أن يتلقوه.وأوضح مدير برنامج المطاعيم في وزارة الصحة، كامل أبو سل، أن 26 ألف كان يفترض أن يتلقوا اللقاح أمس (الأحد)، لكن جاء 57% منهم لتلقي المطعوم".ووصل إلى 34 ألف شخص رسائل لتلقي اللقاح، الاثنين، وسنراقب من سيأتي لتلقيه، وفق أبو سل، الذي أشار إلى أن الرسائل "يفترض أنها وصلت إلى أكثر من 60 ألف شخص".وقال إن "المتغيبين عن تلقي المطعوم استحوذوا على دور غيرهم".ويتوافر في الأردن أكثر من 80 مركزا لتلقي اللقاح، وفق أبو سل الذي لفت إلى "افتتاح مراكز جديدة في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم التطبيقية ومركز أبو نصير وبدأت بإعطاء اللقاحات".ولاحظ أبو سل، "إقبال جيد على تلقي المطعوم" في مركز جامعة العلوم التطبيقية."بدأنا بزيادة عدد المراكز لزيادة عدد متلقي اللقاح، بعد وصول دفعة عبر آلية كوفاكس قدرها 144 ألف"، وستصل "ضعف هذه الكمية" في أبريل المقبل.