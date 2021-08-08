الصحة: 6 آلاف مواطن حصلوا على الجرعة المعززة

الوكيل الإخباري-

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أكّد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أنّ الوزارة بدأت منذ 7 أيام بمنح الجرعة المعززة للأشخاص الذين تلقوا جرعتي سينافورم ولديهم ظروف تتطلب أخذ جرعة ثالثة.وأضاف البلبيسي، أنّ الوزارة منحت 6 آلاف جرعة معززة لغاية اللحظة من أصل 11 ألف سجلوا على المنصة التي تم إطلاقها قبل 30 يوما.وقال، إن الوزارة فتحت باب التطعيم لجرعة فايزر الثانية وخفضت المدة بين الجرعتين إلى 3 أسابيع؛ لمواجهة المتحور دلتا الذي رفع نسبة الدخول إلى المستشفيات إلى 120 بالمئة، ونسبة الوفيات إلى 137 بالمئة، ومعدل الدخول لأقسام العناية الحثيثة إلى 287 %، داعيا المواطنين إلى الأسرع على تلقي المطعوم.