الصحة: 72% من الأردنيين مشمولون بمظلة التأمين

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان، إن تعديلات نظام التأمين الصحي المدني هدفت إلى التوسع في مظلة التأمين لتشمل فئات كانت غير مشمولة مسبقا.



ولفت إلى أن نسبة الأردنيين المؤمنين صحيا تصل إلى 72 بالمئة من تأمين عسكري ومدني وجامعي وخاص، ونسبة الأردنيين ضمن فئة التأمين الصحي المدني 43 بالمئة.



وأضاف الدكتور العدوان في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، بمناسبة اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة الذي يوافق اليوم الاثنين، أن عدد المؤمنين صحيا تحت مظلة التأمين المدني بلغ 3.464 مليون مؤمن عليه، منهم 650 ألف طفل دون 6 سنوات، و1.404 مليون من منتفعي المعونة الوطنية وكبار السن فوق سن 60 عاما وفئة الاشد فقرا والاسر الفقيرة، و928 ألفا من موظفي القطاع العام ومنتفعيهم، و433 ألفا من المتقاعدين ومنتفعيهم، 23.784 ألف من المشتركين والمنتفعين اختياريا.



وأشار إلى أن تعديلات النظام التي طرأت خلال العام، سمحت وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة، بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية.



وبين أن تعديل نظام التأمين الصحي المدني، عمل على توسيع مظلة التأمين لتشمل العديد من الفئات غير المشمولة بأحكام هذا النظام، ومن أبرز هذه التعديلات: استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا 18 عاما من العمر، واستمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث العازبين والعازبات الذين أتموا 25 عاما مقابل بدل شهري.

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