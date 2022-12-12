الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية ... العيسوي يطمئن على صحة العميد المتقاعد القاضي النوباني

دمية تثير الرعب في مقبرة بالعقبة وبلاغ للاجهزة الامنية ! - صور

الخارجية الروسية: موسكو تواصل إقناع أنقرة بألا تبدأ عملية برية في سوريا

حادث سير على طريق اربد - عمان

الخلايلة: الحكومة ستأخذ بتوصيات النواب لحل ملف النقل

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير التركي

الزعبي: 530 منشأة تقدمت حتى الآن للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة

محاضرة توعوية في الطفيلة التقنية حول مخاطر المخدرات

الصحة: 72% من الأردنيين مشمولون بمظلة التأمين

صناعة الأردن تحذر من ارتفاع الأسعار على المواطنين بسبب إضراب النقل

الإثنين، 12-12-2022 06:04 م

الصحة: 72% من الأردنيين مشمولون بمظلة التأمين

11202230101731311048832


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان، إن تعديلات نظام التأمين الصحي المدني هدفت إلى التوسع في مظلة التأمين لتشمل فئات كانت غير مشمولة مسبقا.

ولفت إلى أن نسبة الأردنيين المؤمنين صحيا تصل إلى 72 بالمئة من تأمين عسكري ومدني وجامعي وخاص، ونسبة الأردنيين ضمن فئة التأمين الصحي المدني 43 بالمئة.

وأضاف الدكتور العدوان في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، بمناسبة اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة الذي يوافق اليوم الاثنين، أن عدد المؤمنين صحيا تحت مظلة التأمين المدني بلغ 3.464 مليون مؤمن عليه، منهم 650 ألف طفل دون 6 سنوات، و1.404 مليون من منتفعي المعونة الوطنية وكبار السن فوق سن 60 عاما وفئة الاشد فقرا والاسر الفقيرة، و928 ألفا من موظفي القطاع العام ومنتفعيهم، و433 ألفا من المتقاعدين ومنتفعيهم، 23.784 ألف من المشتركين والمنتفعين اختياريا.

وأشار إلى أن تعديلات النظام التي طرأت خلال العام، سمحت وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة، بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية.

وبين أن تعديل نظام التأمين الصحي المدني، عمل على توسيع مظلة التأمين لتشمل العديد من الفئات غير المشمولة بأحكام هذا النظام، ومن أبرز هذه التعديلات: استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا 18 عاما من العمر، واستمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث العازبين والعازبات الذين أتموا 25 عاما مقابل بدل شهري.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

بتوجيهات ملكية ... العيسوي يطمئن على صحة العميد المتقاعد القاضي النوباني

1

دمية تثير الرعب في مقبرة بالعقبة وبلاغ للاجهزة الامنية ! - صور

الدفاع المدني 2

حادث سير على طريق اربد - عمان

112022282288335966777

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير التركي

112022219214346501738

الزعبي: 530 منشأة تقدمت حتى الآن للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة

12202211163755916720414

محاضرة توعوية في الطفيلة التقنية حول مخاطر المخدرات

أخبار متعلقة
Screen Shot 2021-01-06 at 1.06.50 AM

فتح باب الاشتراك في التأمين الصحي للمهندسين وعائلاتهم للعام 2023

w

منتدى السياحة العلاجية يناقش دور الدبلوماسيين والقوانين في السفر الصحي